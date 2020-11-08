Активная группа фанатов петербургского «Зенита» «Вираж» посвятила баннер нападающему Артему Дзюбе, чье интимное видео попало в интернет накануне игры против «Краснодара» в чемпионате России.
«В историю трудно войти, но легко вляпаться», – гласит растяжка за одними из ворот. Цитата принадлежит ушедшему из жизни на этой неделе сатирику Михаилу Жванецкому.
Чемпионат России
Ад Дзюбы после истории с видео: баннер от «Виража», незабитый пенальти
- Резонансное видео уже отразилось на футбольных делах Дзюбы – главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил его из заявки на ближайшие матчи.
- На игру против «Краснодара» Артем был лишен капитанской повязки. Команду на поле вывел Деян Ловрен.
Чемпионат России
Стало известно, как видео Дзюбы попало в интернет
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💔 Черчесов отстранил Дзюбу от сборной России на ближайшие матчи