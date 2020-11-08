Активная группа фанатов петербургского «Зенита» «Вираж» посвятила баннер нападающему Артему Дзюбе, чье интимное видео попало в интернет накануне игры против «Краснодара» в чемпионате России.

«В историю трудно войти, но легко вляпаться», – гласит растяжка за одними из ворот. Цитата принадлежит ушедшему из жизни на этой неделе сатирику Михаилу Жванецкому.