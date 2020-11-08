Первый день после появления в интернете пикантного видео оказался космически сложным для нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Тренер сборной России Станислав Черчесов вывел его из состава команды и, вероятно, назначит нового капитана, а клубный коуч Сергей Семак уже отдал повязку Деяну Ловрену.

Дзюба попал в основной состав «Зенита» на матч с «Краснодаром», но фанаты четко продемонстрировали, как отнеслись к недавнему казусу. Во время представления команды Артема освистали.

Чемпионат России «В историю трудно войти, но легко вляпаться». «Вираж» посвятил баннер Дзюбе ЧЕРЕЗ 33 МИНУТЫ

Также «Вираж» подготовил баннер, посвященный экс-капитану. «В историю трудно войти, но легко вляпаться», – такую надпись растянули фанаты. Цитата принадлежит сатирику Михаилу Жванецкому, который недавно ушел из жизни.

В довесок Дзюба не реализовал пенальти, назначенный после просмотра ВАР за игру Кайо рукой. Форвард пробил точно в руки Матвея Сафонова, а потом апеллировал к арбитру, что вратарь до удара покинул линию ворот. Пока Артем находился у мяча, фанаты свистели.

Чемпионат России Стало известно, как видео Дзюбы попало в интернет 2 ЧАСА НАЗАД