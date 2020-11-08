«Зенит» дома одержал волевую победу над «Краснодаром» в Winline Derby в рамках 14-го тура РПЛ со счетом 3:1. Главным ньюсмейкером матча и всего уикенда стал Артем Дзюба. О событиях со слитым видео напоминать смысла нет. В итоге футболист вышел в стартовом составе, но без капитанской повязки и получил дополнительный психологический удар на стыке двух таймов.
В конце первого Дзюба чудовищно не забил пенальти «Краснодару», а на старте второй половины мяч после его удара с линии ворот вынес Сорокин. Казалось, психологический нокаут и окончательное звание главного антигероя недели определен. Первое – нет, второе… С одной стороны, это факт. Но – только для интернет-пространства.
Если принимать во внимание только спортивную составляющую, то Артема многократно превзошел Кайо. В середине недели он наидичайшим привозом лишил «Краснодар» первой победы в ЛЧ против игравшей в меньшинстве «Севильи», а 8 ноября сделал вообще все, чтобы Дзюба все-таки забил: именно он привез незабитый Темой пенальти, а потом упустил депрессующего Дзюбиньо при взятии ворот. Партнеры под свист «Виража» отпраздновали этот гол так, будто Артем забил победный в добавленное время к финалу Лиги чемпионов.
Спустя пару минут 25-летний бразилец еще и чуть не отправил экс-кэпа «Зенита» в лазарет, за что получил желтую.
К сожалению, даже гол и празднование Дзюбы не стали самым драматичным моментом матча. К сожалению – потому что причина очень печальная. В конце матча добил «Краснодар» третьим голом «Зенита» Алексей Сутормин. Сразу после взятия ворот он заплакал. Оказалось, что накануне игры у Сутормина умер отец, о чем он сообщил команде только после гола. Дзюба отдал ему приз лучшего игрока.
- «Зенит» одержал всего лишь вторую победу в последних шести официальных матчах.
- А «Краснодар» проиграл пятый (!!!) матч подряд с общим счетом 4:15.
- «Краснодар» – любимая жертва Дзюбы. Артем насолировал против «быков» уже 12 голов (8 – в составе «Зенита»).
- «Зенит» – вообще худший соперник для «Краснодара» в чемпионате страны: 5 поражений и 16 пропущенных мячей – ни с кем так плохо черно-зеленые не играют.