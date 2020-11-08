Артем Дзюба, герой главного интимного ролика этой недели, получил приз лучшему игроку матча 14-го тура чемпионата России против «Краснодара». На счету нападающего «Зенита» победный гол (3:1).

Форвард после игры с призом вышел к журналистам и едва сдерживая слезы заявил, что отдает статуэтку полузащитнику Алексею Сутормину – у того за сутки до игры умер отец, но он никому ничего не сказал, вышел на поле и забил третий мяч команды.

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«Спасибо, кто проголосовал за меня. Но моя ситуация вообще ерунда по сравнению... Хотел бы приз отдать Лехе Сутормину. У него вчера папы не стало. Хочу, чтобы досталось ему. Он заслужил, настоящий мужик. Очень важная победа для нас. Спасибо, кто поддерживал. Мы будем сильнее.

Психологически как-то давило, спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня и поддержали. Когда узнали про Леху сейчас... Я этот приз ему отдам. Только когда он забил гол, когда заплакал, я сразу понял, что что-то не то», – рассказал Артем после матча.

Также обоих футболистов в сложный момент поддержал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«Сутормин изъявил желание остаться с игроками, потом поехать на похороны. Сегодня вышел, забил мяч. Я думаю, это очень достойный, мужской поступок. Понятно, футбол – это футбол, жизнь гораздо шире. Я ему сразу сказал, что он может в любое время уехать, это жизнь. Но он остался с командой и уже после игры поедет.

Что касается ситуации с Артемом Дзюбой, незабитого пенальти... Естественно, то давление, которое на него оказывается... Естественно, было сложно сыграть, и я рад, что сегодня команда проявила себя с наилучшей стороны», – сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В субботу, 7 ноября, в интернет было слито интимное видео, на котором Дзюба мастурбирует – на фоне слышен голос телеведущей Марии Орзул, с которой Артем был уличен в измене супруге.

Нападающего отстранили от ближайших матчей сборной России решением Станислава Черчесова.

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