Актриса Варвара Шмыкова, исполняющая роль Люды Снегиревой в комедийном сериале «Чики», разделась в рамках акции в поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
Девушка опубликовала обнаженный снимок в инстаграме. На него нанесен хэштег #ямыдзюба.
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- В субботу, 7 ноября, в интернет было слито интимное видео, на котором Дзюба мастурбирует – на фоне слышен голос телеведущей Марии Орзул, с которой Артем был уличен в измене супруге.
- Нападающего отстранили от ближайших матчей сборной России решением Станислава Черчесова.
- Тем не менее, Дзюба вышел в стартовом составе на игру чемпионата России с «Краснодаром», не реализовал пенальти, но стал автором победного мяча (3:1).
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