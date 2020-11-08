«Локомотив» разгромно проиграл «Динамо» в московском дерби в рамках 14-го тура Тинькофф РПЛ (1:5), но на этом злоключения железнодорожников не закончились.

По пути со стадиона «ВТБ-Арена» автобус с футболистами «Локо» попал в ДТП. Судя по фото, авария оказалась несерьезной. Тем не менее, игрокам пришлось покинуть автобус и разъехаться по домам на такси.