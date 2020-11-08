Нападающий «Зенита» Артем Дзюба обратился к поклонникам в инстаграме в связи со слитым в интернет интимным видео со своим участием.

«Всем привет, всех с победой очень важной. Это, наверное, самый непростой матч в моей карьере был. Как в аду побывал, немножко не сдержался с эмоциями в машине на обратном пути.

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Хотел бы сказать, что я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки. Все мы грешные, к сожалению. Я во многом виноват в этом. Могу винить только себя, но в такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые со мной и которые меня поддержали в такую трудную минуту.

Вы были рядом со мной: близкие, родные, семья, друзья. И в такие мгновения ты узнаешь...даже люди, которые мне незнакомы, поддерживали, их очень много. И на стадионе были люди, которые безумно ликовали. Я благодарю вас всех, я вам очень благодарен, никогда этого не забуду. Это всегда будет со мной.

Это мой путь, наверное, непростой. Что бы там дальше ни было, я в любом случае благодарен вам. Я не идеален и никогда на это не уповал. В целом надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком в любом случае, как бы не оступался и не ошибался. Большое спасибо всем звездам, которые меня поддержали, спасибо всем людям небезразличным. Я вам очень, очень благодарен.

Сдерживаюсь максимально, стараюсь не быть тряпкой или показушником, это не про меня. Спасибо команде, особенно ребятам, сплотились и поддержали. Сегодня мы действительно показали, что команда. Благодарю всех, благодарю судьбу, наверное, за те уроки, которые очень болезненные и жестокие для меня, но это я сам виноват.

Всем в любом случае добра. Я стараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело. Спасибо огромное», – сказал Дзюба в соцсети.

В субботу, 7 ноября, в интернет было слито интимное видео, на котором Дзюба мастурбирует – на фоне слышен голос телеведущей Марии Орзул, с которой Артем был уличен в измене супруге.

Нападающего отстранили от ближайших матчей сборной России решением Станислава Черчесова.

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