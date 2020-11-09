Российские звезды шоу-бизнеса поддержали нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу, чьи приватное видео утекло в интернет. Селебрити не согласны с решением главного тренера национальной команды временно отстранить форварда и не понимают людей, обсуждающих Дзюбу.

«Вклад Артема Дзюбы в успех сборной России на домашнем чемпионате мира и популяризацию футбола в стране невозможно преуменьшить. Почему же так моментально все заслуги стираются из-за утечки личной жизни? За секунду! – недоумевает певец Филипп Кикоров. – Закон должен защищать права человека на частную жизнь. Публичные люди имеют на это право!

Чемпионат России Орзул прокомментировала видео Дзюбы ЧЕРЕЗ ЧАС

Личная жизнь и приватные видеоролики ни в коем случае не должны становиться достоянием общественности и публичных обсуждений. Пора осуждать тех, кто публикует видео. Всегда остаются безнаказанными эти мошенники, а страдают заложники ситуации».

Филипп Киркоров Фото: Getty Images

Считаю, в данной ситуации нужно поддержать талантливого спортсмена и проявить солидарность.

«Мир ******** [сошел с ума], – пишет телеведущая Ксения Собчак. – Чувства юмора нет ни у кого. Люди, вы ****** [охренели]? Не так давно в #ОсторожноНовости мы обсуждали, что «Нью Йоркер» (легендарное американское СМИ) отстранил крутейшего журналиста за то, что он дрочил в Zoom после редколлегии, забыв отключить экран. Был отстранен с формулировкой «редакция проведет расследование». Казалось, такой бред до нас не дойдет. Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео.

Это вообще как? Вы вообще замечаeте, как новые стандарты этики становятся знакомыми и плохо пахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за непристойное поведение? Пусть каждый ****** [мастурбирует], как он хочет! Это неприемлемо – ставить профессиональное в зависимость от личного. Человек может быть говнюком или говном, но если он талантлив, он должен самореализовываться. Не нравится, как он ****** [мастурбирует] – не живите с ним. Или секса в СССР нет?»

Ксения Собчак Фото: Getty Images

«Считаю отстранение Дзюбы от игр самым несправедливым решением, принятым Черчесовым, – мнение рэп-исполнительницы Айзы Долматовой. – Дзюба не нарушил ни одного закона, не выложил видео сам! Это его частная жизнь, и он имеет право делать все, что он хочет! Популярные люди совершенно не защищены от подобных ситуаций! И раз футбол – командный спорт, то члены команды обязаны поддержать своего капитана, а не топить его дальше вместе с тренером! Верните Дзюбу в игру!»

«Какое у нас странное общество, – согласна экс-коллега Собчак по «Дому-2» Ксения Бородина. – Когда человек забивает на чемпионате, вы бегаете по Охотному ряду, по всему центру в Москве и кричите: «Герой наш, герой!» Мы охаем, при виде него все писаются восторгом и пожимают руки. Как только человек облажался... Если это видео не было предназначено для его жены, а я так понимаю, что нет, то виноват он только перед ней. А уж вы со своими причитаниями, а уж тем более принимать такие решения со стороны тренера и не брать человека в сборную России после этого... Вам какая разница, какие видосы есть у него в телефоне и кому он их пересылает? Он что, убил человека или стулом кого-то ударил, или, не дай бог, на кем-то надругался? Я в шоке от принятия таких решений».

Ксения Бородина Фото: Getty Images

Большим постом разразилась и посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева:

«Не хайпа ради, а поддержки для. Изначально мне показалось, что самое лучшее, что можно сделать, чтобы поддержать Артема Дзюбу – просто не обратить внимания, но у ярких людей все происходит ярко, поэтому пишу (только ленивый сегодня не обратился за комментарием). Один мой друг, известный специалист по социальным сетям, говорит, что есть только один способ не увидеть свои голые фотографии в интернете – не фотографироваться голыми. История, которая приключилась с Артемом, именно про цифровую гигиену. Мы храним в телефоне пароли от карт, секретные бизнес-планы и личную переписку. Взламывают все и вся – может быть, помните, когда-то и мой аккаунт в инстаграме стал жертвой мошенников.

Артем – хороший друг, живой, яркий, всегда помогает в благотворительных проектах, и сегодня он доказал, что он настоящий капитан сборной России, самым лучшим образом – на футбольном поле! Почему в истории с Артемом происходит так, что людей волнует содержание видео, а не то, каким образом произошла его утечка? Какое значение на государственном уровне придается Privacy? И хоть кого-то у нас в стране эта тема волнует?»

Виктория Лопырева Фото: Getty Images

«Каждый мужчина – ну, практически каждый – отправляет женщинам свои интимные фото и видео, женщины отправляют мужчинам, – лаконичен актер Алексей Панин, записавший видеообращение в футболке сборной России с фамилией Романа Павлюченко. – Все занимаются сексом, мастурбируют, все получают удовольствие. Насколько же российская пресса действительно превратилась в дно? Это за граню добра и зла – на полном серьезе обсуждать такие вещи».

Возмущена и певица Светлана Лобода:

«Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, которое никого не оскорбляет, не обижает, не унижает, ломает карьеру человека!

Он имеет на него право! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?! Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню! Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не вывел Дзюбу из состава, но отдал капитанскую повязку Деяну Ловрену.

Фанаты сине-бело-голубых освистали футболиста и посвятили ему ироничный баннер.

В матче против «Краснодара» Дзюба не реализовал пенальти, но затем забил победный мяч.

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