«Видимо, мои эфиры настолько классные, что мужчины так реагируют на них. Это со мной никак не связано. Это не ко мне вопросы. Я к этой ситуации никакого отношения не имею, я вообще не в курсе. Я не знаю, как все это делается, кто это сливает. Это вопросы не ко мне, а к Артему, наверное», – цитирует Орзул РЕН-ТВ.