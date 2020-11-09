Телеведущая Мария Орзул, чей голос присутствует за кадром скандального видео нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, прокомментировала инцидент.
«Видимо, мои эфиры настолько классные, что мужчины так реагируют на них. Это со мной никак не связано. Это не ко мне вопросы. Я к этой ситуации никакого отношения не имею, я вообще не в курсе. Я не знаю, как все это делается, кто это сливает. Это вопросы не ко мне, а к Артему, наверное», – цитирует Орзул РЕН-ТВ.
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- На видео Дзюба занимается самоудовлетворением под звуки из телевизора – именно Мария Орзул ведет выпуск новостей.
- Несколько лет назад ведущей и женатому футболисту приписывали романтические отношения.
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