«Вилков и Безбородов отстранены от судейства до конца нынешнего календарного года», – сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц ТАСС .

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Экспертно-судейская комиссия признала ряд действий Вилкова в матче 11-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Рубин» (3:1) ошибочными. Кроме того, ЭСК признала ошибочными два решения Безбородова в матче 12-го тура «Краснодар» – «Спартак» (1:3) в вопросе по засчитанному первому голу красно-белых и отмененному мячу защитника краснодарцев Кайо.