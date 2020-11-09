«В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт», – цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.