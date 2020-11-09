«Локомотив» планирует избавиться от нападающего Федора Смолова в ближайшее трансферное окно.
«В клубе не очень довольны игрой Смолова, поэтому зимой, с большой долей вероятности, он будет выставлен на трансфер. В крайнем случае, с ним просто могут расторгнуть контракт», – цитирует «Чемпионат» источник, знакомый с ситуацией.
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- В текущем сезоне у 30-летнего Смолова 12 матчей в РПЛ и 3 мяча.
- Федор играет за «Локомотив» с 2018 года, вторую часть прошлого сезона он провел в «Сельте» на правах аренды.
- В Испании он забил всего два гола – в ворота «Реала» и «Барселоны».
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