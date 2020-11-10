То самое видео с участием Артема Дзюбы завирусилось не только в России – иностранные медиа тоже обратили на него внимание и прокомментировали ситуацию. Кто-то сухо – с упоминанием только фактов и цитированием интервью Черчесова о временном исключении футболиста из национальной команды, а некоторые вдоволь порезвились.

«Ручное соло, – пишет в заголовке британский таблоид The Sun. – Легенда чемпионата мира и капитан сборной России Артем Дзюба исключен из команды после вирусной утечки видео с мастурбацией».

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В тексте не забыли напомнить о предыдущем косяке Дзюбы из чемпионской раздевалки в Краснодаре. «Это не первый случай, когда бывшая звезда «Спартака» попадает в газеты по неправильным причинам. Он вызвал ажиотаж, когда его сняли при симуляции секса с товарищем по команде Сердаром Азмуном. В одних штанах он схватил Азмуна за шею и пристроился сзади».

Артем Дзюба и Сердар Азмун Фото: Getty Images

Бразильский Globo Esporteвспомнил инцидент с ведущей «Матч ТВ Марией Орзул, чей голос закадрово присутствует в ролике. «Пользователи соцсетей утверждают, что на фоне включена спортивная программа, которую ведет Мария Орзул. В 2015 году между ней и Дзюбой возникли романтические отношения, хотя оба тогда были женаты на других людях».

Мощно разошлись итальянцы из La Gazzetta dello Sport – Дзюбе припомнили не только Орзул и Азмуна, но также мнимую кражу кошелька у Владимира Быстрова, конфликт с Роберто Манчини, из-за которого он был отправлен в аренду в тульский «Арсенал», «тренеришку» в адрес Унаи Эмери и фейковые усы для Черчесова.

Польский iGol вышел с солженицынским заголовком «Один день из жизни Артема Дзюбы» и ярким тизером: «С Дзюбой не соскучишься. Звезда сборной России в один день стал героем как своей команды, так и очередного скандала со своим участием». В самом тексте, правда, последовало простое перечисление фактов.

У остальных – сухие новостные заголовки.

«Русский герой чемпионата мира исключен из сборной», – пишетBild.

«Артем Дзюба стал жертвой интимного видео», – по-французски скромно сообщаетL'Equipe.

«Капитан сборной России Артем Дзюба выбыл из состава из-за утечки видео с мастурбацией», – лаконично сообщаетMetro. Аналогичный посыл – у ESPN.

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