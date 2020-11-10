Нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу пригласили сниматься в фильмах для взрослых после утечки интимного видео, на котором футболист занимается самоудовлетворением.
Ролик с участием 32-летнего Дзюбы оценил Рокко Сифреди – звезда мирового порно, продюсер и режиссер рейтинговых фильмов.
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«Я бы хотел, чтобы ты был в моей команде. Отличные навыки! Если тебе когда-нибудь понадобится помощь в этом лицемерном мире, ты всегда можешь рассчитывать на меня! И пошел ты на *** [хрен], Пьер Вудман! Он мой!» – написал 56-летний Сифреди, выложив скриншот из видео и обратившись к коллеге Вудману.
- После инцидента с видео тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ближайших матчей с командой.
- Коуч «Зенита» Сергей Семак лишил Артема капитанской повязки, но это не помешало ему забить победный мяч в ворота «Краснодара».
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