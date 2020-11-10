«Я бы хотел, чтобы ты был в моей команде. Отличные навыки! Если тебе когда-нибудь понадобится помощь в этом лицемерном мире, ты всегда можешь рассчитывать на меня! И пошел ты на *** [хрен], Пьер Вудман! Он мой!» – написал 56-летний Сифреди, выложив скриншот из видео и обратившись к коллеге Вудману.