«Если Роналду решит покинуть «Ювентус», то его возьмет любая команда. Что касается «Зенита», если португалец окажется в Питере, это будет фантастика. И не так важно, что ему сейчас 35 лет. В наше время и в 38 продолжают играть, ничего страшного в этом не вижу. С другой стороны, у нас таких футболистов, как Роналду, вся команда. Не испытывал бы восторгов от его трансфера в «Зенит». Наши футболисты играют лучше, чем Роналду!