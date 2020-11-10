Болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, как бы он посмотрел на приглашение в команду португальского форварда Криштиану Роналду.

«Если Роналду решит покинуть «Ювентус», то его возьмет любая команда. Что касается «Зенита», если португалец окажется в Питере, это будет фантастика. И не так важно, что ему сейчас 35 лет. В наше время и в 38 продолжают играть, ничего страшного в этом не вижу. С другой стороны, у нас таких футболистов, как Роналду, вся команда. Не испытывал бы восторгов от его трансфера в «Зенит». Наши футболисты играют лучше, чем Роналду!

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Вот если бы Роналду сам позвонил Семаку и спросил: «А вы можете взять меня к себе в «Зенит»?», а Семак ответил бы: «Я подумаю, перезвоню вам», вот это было бы реальнее. Но, конечно, это сказочный вариант. Нечто похожее, если 78-летний Пол Маккартни решит приехать в Россию и выступать за одну из наших групп. Очень красивая история, но я в нее мало верю», – цитирует Боярского «Чемпионат».

  • 9 ноября испанские медиа сообщили, что «Ювентус» может продать Роналду из-за слишком высокой зарплаты португальца.
  • Криштиану зарабатывает в Турине 31 миллион евро в год, он самый высокооплачиваемый футболист Серии A.

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