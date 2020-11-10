Шоумен Никита Джигурда поддержал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу, которого отстранили от трех матчей за сборную России после появления в интернете интимного видео, где Артем мастурбирует.

«В поддержку великого Артема Дзюбы! Сынок, мы все периодически делаем это. Не обращай внимания, ты великий, а они просто завидуют тебе и твоему аппарату. Я поддерживаю тебя двумя руками, братан, ты великий, и ты докажешь еще – и хейтерам, и духовным извращенцам, докажешь, что ты великий футболист.

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08/11/2020 В 09:09
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Не занимайтесь глупостями, не осуждайте тех, кто не боится общественного невежественного мнения. Ну как-то так», – сказал Джигурда на видео, где сделал то же самое, что сделал Артем. Опубликовать ролик тут мы не можем, но вы запросто найдете его на ютьюбе.

  • После инцидента с видео тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ближайших матчей – против команд Молдавии, Турции и Сербии.
  • Коуч «Зенита» Сергей Семак лишил Артема капитанской повязки, но это не помешало ему забить победный мяч в ворота «Краснодара».

Черчесов вычеркнул Дзюбу из сборной России. Артема больше туда не позовут?

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