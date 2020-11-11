На днях «Чемпионат» громыхнул инсайдом: «Локомотив» собирается выставить Федора Смолова на трансфер или разорвать с ним контракт, который действует до 2022 года. С одной стороны, все ожидаемо: форвард правда критически бесполезен. С другой стороны, расклад все равно жутковатый: москвичи хотят поскорее избавиться от статусного нападающего с российским паспортом. Как так вышло?

2020-й – идеальный год, чтобы понять и осмыслить всю карьеру Федора. Например, он долго мечтал рвануть в Европу, но по факту ему пришлось бежать в любой приличный клуб – лишь бы подальше от Семина и его требований. Окей, Федя оказался в «Сельте» и должен был зажечь, но в реальности оживал раз в три матча. Его дохлую статистику в Виго нельзя оправдать долгой адаптацией или слабостью команды: Смолов действительно выглядел ощутимо хуже конкурентов.

Чемпионат России «Локомотив» избавится от Смолова зимой («Чемпионат») ВЧЕРА В 20:44

Федор Смолов Фото: Getty Images

Голы «Мадриду» и «Барсе» Федя воспринимал не как парадокс и подарок судьбы, а как индульгенцию на будущие игры. Классика русского форварда: вонзить грандам, поулыбаться, дать интервью Урганту, а потом снова уснуть. Логично, что помимо мячей в ворота супертопов, у Федора набрался лишь один испанский хайлайт: именно Смолов радостно сообщил одноклубникам, что «Сельта» не вылетает. Надо признать, что это важная ачивка – не так просто постоянно обновлять ленту новостей.

Федя настолько эпически провалился в Ла Лиге, что даже его агент Герман Ткаченко публично признал: Смолов не наиграл на полноценный выкуп и жирную зарплату в «Сельте». Учитывая, что обычно Герман яростно оберегает и защищает клиентов, можно сделать вывод: инфантильность и нестабильность Федора достали даже терпеливого Ткаченко.

Возвращение в Москву получилось тихим, но совсем не грустным. Ситуация абсолютно не выглядела так, словно Смолов сильно парится из-за того, что у него ничего не вышло в Европе. Наоборот, Федя бодрился и улыбался. «Локомотив» – это неплохо, можно играть в Лиге чемпионов. Да и Николич с начала лета постоянно передавал Смолову месседжи, что он хочет, чтобы Федор вернулся», – объяснял Ткаченко не так давно.

Федор Смолов, нападающий «Сельты» Фото: Eurosport

Разделить оптимизм Германа уже нереально. В Москве у Федора есть все: любимый город, отличная зарплата (около 2,5 млн евро в год), клуб из ЛЧ и тренер, который изначально в него верил. Но вместо того, чтобы выдать грандиозный сезон уровня «Краснодара»-2015/16, Смолов опять исчез. Его стабильно меняют в Лиге чемпионов (там – 0 голов и ассистов), у него лишь три мяча за полсезона в РПЛ (один – в ворота ЦСКА), а Станислав Черчесов психанул и убрал Федю из ростера сборной.

Страйкеру всего 30 лет, но его агент уже рассуждает об Австралии, Азии, MLS и другой экзотике. Такое чувство, что карьера Федора уже еле дышит, но ему напоследок позарез нужен последний жирный контракт. Спорта и амбиций в этих планах уже нет, есть лишь попытка выжать максимум из теоретических скиллов Смолова.

Наблюдать за тем, как Федор страдает в «Локо», объективно печально. Его главная проблема – повышенные требования к второстепенным факторам. Есть посредственные форварды, которым плевать, когда и где забивать, а есть талантливый Смолов, которому важен каждый нюанс.

Федор Смолов Фото: Getty Images

Он хочет жить в большом городе (поэтому затосковал в Краснодаре), ни с кем не конкурировать (иначе нервничает), во всем понимать тренера (Семин и Николич не подходят), иметь крутого ассистента (вроде Мамаева), зарабатывать строго больше 2 млн евро в год и бороться за титулы. Нехилый вишлист для человека, который в среднем заколачивает за «Локо» меньше одного гола в четырех матчах.

Чтобы воскресить карьеру, Феде нужно признаться: в его стыдной статистике виноваты не коуч и не партнеры, а только он сам. Наивно думать, что инсайд о расторжении контракта попал в «Чемпионат» случайно: вероятно, сам «Локомотив» посылает четкий сигнал Смолову и дает последнюю возможность одуматься.

Незабитый пенальти на ЧМ, слитый шанс в Европе, тоскливая игра в Москве, недоверие Черчесова – у Феди есть серьезные причины, чтобы впасть в депрессию. Но сейчас наступает ключевой момент его карьеры: либо он сжимает зубы и наконец сражается за «Локо», либо его ждет позорное изгнание, сравнимое по резонансу с голами «Реалу» и «Барселоне».

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