Один из самолетов авиакомпании «Победа» пролетел по фалической траектории. Таким образом пилоты поддержали капитана «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу, которого затравили из-за интимного видео, слитого в интернет.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», – цитирует «Москва 24» представителя авиакомпании.

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  • Видео с Дзюбой появилось в интернете 7 ноября. На нем футболист занимается самоудовлетворением на камеру.
  • После инцидента тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил игрока от ближайших матчей – против команд Молдавии, Турции и Сербии.
  • Коуч «Зенита» Сергей Семак лишил Артема капитанской повязки, но это не помешало ему забить победный мяч в ворота «Краснодара».

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