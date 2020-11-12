В конце сентября 2009-го Болгария жила в ожидании «Вечного дерби» между ЦСКА и «Левски». Фанаты устраивали стычки, руководители и игроки клубов сыпали колкими панчами, а правительство стягивало в Софию дополнительные силы правопорядка. За два дня до дерби произошло событие, повлиявшее на результат матча и вылившееся в грандиозный скандал с участием российского клуба.

В офис президента «Левски» Тодора Баткова впорхнула секретарша и принесла факс из Казани от ФК «Рубин». В документе действующий чемпион России выражал заинтересованность в покупке четырех игроков основы «Левски» – Живко Миланова, Дарко Тасевски, Зе Соареша и Юсефа Рабеха. За каждого игрока казанцы обещали по 4 млн евро, но требовали решить вопрос максимально оперативно ввиду участия «Рубина» в групповом этапе Лиги чемпионов. Эту историю рассказал болгарский спортивный сайт От Засада.

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Фанатская трибуна ЦСКА София Фото: Imago

Такая сделка могла одним махом решить неважное финансовое положение клуба, поэтому Батков мгновенно забыл про дерби и в тот же день снарядил делегацию в Россию. Футболисты вместе с тремя представителями «Левски» преодолели 1500 километров и приземлились в аэропорту Казани. Там их встретили люди на «Мерседесах» и в дорогих костюмах, которые представились сотрудниками «Рубина». Они сопроводили болгар в гостиницу «Шератон», где футболисты прошли медосмотр.

Дело шло к подписанию контрактов, но ближе к вечеру представителям «Левски» по телефону объявили, что сделка не состоится. Агенты растворились и болгарская делегация была вынуждена вернуться домой, но к дерби уже не успела – ЦСКА в отсутствие ключевых игроков «Левски» выиграл со счетом 2:0. Следствие выяснило, что факс оказался подделкой, а представители «Рубина» опровергли факт участия в переговорах и заинтересованность в игроках «Левски».

ЦСКА – Левски Фото: Imago

«После начала расследования мне угрожали. Звонил какой-то русский и требовал прекращения дела», – трепетал Батков. Пресса обвинила президента в ставке в размере 1 млн евро на победу ЦСКА, а тот, в свою очередь, назвал других возможных организаторов аферы – основных акционеров ЦСКА Димитара Борисова и Иво Иванова. Ранее эти руководители стали фигурантами другого громкого дела – расследования о вероятных договорных матчах ЦСКА против московского «Динамо» и «Базеля» в Лиге Европы-2009/10.

В «казанском деле» фигурировал также бывший армянский футболист Артур Оганесян, которому Батков, по версии СМИ, передал 200 тысяч евро за участие в переговорах с «Рубином». Болгарская полиция не установила личность этого человека, как и не нашла других фигурантов аферы. «Несколько месяцев назад я получил письмо из прокуратуры о том, что следствие закончено. Было очевидно, что болгарские власти не могут решить проблему. Сегодня все забыто и эти крысы из ЦСКА так и не понесли наказания», – развел руками Батков.

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