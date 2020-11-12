В центре Москвы прошла акция в поддержку футболиста «Зенита» Артема Дзюбы. Несколько десятков девушек вышли к Большому театру с плакатами «Я/Мы Дзюба», «Не стыдно» и «Все делают это».

Акция была устроена организацией «Первая женская академия». В ее заявлении по поводу ситуации с Дзюбой говорится о недопустимости публикации чужих интимных видео, а также о том, насколько глупо выглядит ситуация, когда из‑за видео «от человека отвернулись друзья, фанаты, осуждают мировые медиа».

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Позже в сети появилась информация, что митинг в поддержку Дзюбы, возможно, был проплачен. Пруф – объявление из инстаграма, где девушкам 18+ обещали по одной тысяче рублей за участие в акции.

По данным телеграм-канала «У Кузьмича», на который подписаны более 4 тыс. человек, девушки в итоге остались без денег. Проверить эту информацию мы не можем – решайте сами, доверять ей или нет.

«Удалось созвониться с Еленой, одним из полевых организаторов митинга в поддержку Дзюбы. По словам женщины, данный митинг заказан и оплачен главой «Первой женской академии», главная цель – хайпануть на горячей теме и привлечь внимание людей к этой организации. Но самое печальное, что девушки, которые вышли на этот митинг, в итоге не получили ни копейки! Так как появилась полиция, и митинг разогнала», – говорится в источнике.

После инцидента с интимным видео тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ближайших матчей – против команд Молдавии, Турции и Сербии.

Коуч «Зенита» Сергей Семак лишил Артема капитанской повязки, но это не помешало ему забить победный мяч в ворота «Краснодара».

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