Шоумен Семен Слепаков написал стихотворение в поддержку угодившего в скандал нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Руки прочь от нашего Артема!
Тоже мне – эпический провал!
Человек лежал спокойно дома
И свой причиндал полировал!
Наш Артем на то имеет право –
Не на поле ж он гонял балду!
Налетела хейтеров орава,
Вмиг подвергла строгому суду!
Тут же споры закипели, страсти,
Полился и мат, и корвалол,
Общество Артемка на две части
Хреном, как секирой, расколол...
Кто из нас, скажите мне, не дрочит?
Даже я Дудю соврал, дурак.
Только тот не дрочит, кто не хочет,
Или кто – физически никак.
Дзюба, все, я думаю, согласны –
Мужика нормального пример:
У него с эрекцией – прекрасно,
И не самый маленький размер.
Не лишен Артем и артистизма,
То застонет, то предъявит зад...
Так задрал он планку онанизма,
Что дрочить как прежде – детский сад.
В целом, я, ребята, буду краток:
Дзюба – положительный герой!
У него один есть недостаток -
Непатриотический настрой!
Кризис демографии в России,
Бьет тревогу для кого Росстат?
Даром наши лидеры просили
Нарожать побольше им солдат?
А Артем расплескивает семя,
Наплевав на тяготы страны,
Этого в столь непростое время
Россияне делать не должны!
В общем, Дзюбе нужно мыслить шире –
Чтобы подытожить этот спор –
В следующий раз, дроча в эфире,
Пусть осуществляет спермы сбор!
Семен Слепаков
Фото: Other Agency
Мужиков у нас в стране нехватка –
Уезжают бабы за кордон
А у Дзюбы сила есть и хватка
Плюс еще – здоровый генофонд!
Приготовит пусть себе мензурку
И в рефрижераторе отсек
Будет ясно каждому придурку –
Для Отчизны дрочит человек!
И никто Артему уж не будет
Предъявлять претензий никогда!
И, возможно, вскоре даже Путин
Орден ему даст – Герой Труда!
Пусть и не пожмет ему он руку,
Но, поздравив, скажет: «Молодец!
Вовремя свою достал ты штуку,
Без тебя б стране пришел ****ец!»
И через каких-нибудь лет тридцать,
Уж поверьте мне, даю вам зуб,
Будут наши охранять границы
Сотни тыщ несокрушимых Дзюб.
И не сможет Запад силой грубой
Волю нам навязывать свою
Паренек покуда русский, Дзюба,
Душит одноглазую змею!
И мы снова станем сверхдержавой,
И никто не сдюжит нас нагнуть!
И Артем рукой своею правой
Нам продрочит в будущее путь», – написал Слепаков в инстаграме.
- После инцидента с интимным видео тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ближайших матчей – против команд Молдавии, Турции и Сербии.
- Коуч «Зенита» Сергей Семак лишил Артема капитанской повязки, но это не помешало ему забить победный мяч в ворота «Краснодара».