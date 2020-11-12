Шоумен Семен Слепаков написал стихотворение в поддержку угодившего в скандал нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Руки прочь от нашего Артема!

Тоже мне – эпический провал!

Человек лежал спокойно дома

И свой причиндал полировал!

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Наш Артем на то имеет право –

Не на поле ж он гонял балду!

Налетела хейтеров орава,

Вмиг подвергла строгому суду!

Тут же споры закипели, страсти,

Полился и мат, и корвалол,

Общество Артемка на две части

Хреном, как секирой, расколол...



Кто из нас, скажите мне, не дрочит?

Даже я Дудю соврал, дурак.

Только тот не дрочит, кто не хочет,

Или кто – физически никак.

Дзюба, все, я думаю, согласны –

Мужика нормального пример:

У него с эрекцией – прекрасно,

И не самый маленький размер.

Не лишен Артем и артистизма,

То застонет, то предъявит зад...

Так задрал он планку онанизма,

Что дрочить как прежде – детский сад.

В целом, я, ребята, буду краток:

Дзюба – положительный герой!

У него один есть недостаток -

Непатриотический настрой!

Кризис демографии в России,

Бьет тревогу для кого Росстат?

Даром наши лидеры просили

Нарожать побольше им солдат?

А Артем расплескивает семя,

Наплевав на тяготы страны,

Этого в столь непростое время

Россияне делать не должны!

В общем, Дзюбе нужно мыслить шире –

Чтобы подытожить этот спор –

В следующий раз, дроча в эфире,

Пусть осуществляет спермы сбор!

Семен Слепаков Фото: Other Agency

Мужиков у нас в стране нехватка –

Уезжают бабы за кордон

А у Дзюбы сила есть и хватка

Плюс еще – здоровый генофонд!

Приготовит пусть себе мензурку

И в рефрижераторе отсек

Будет ясно каждому придурку –

Для Отчизны дрочит человек!

И никто Артему уж не будет

Предъявлять претензий никогда!

И, возможно, вскоре даже Путин

Орден ему даст – Герой Труда!

Пусть и не пожмет ему он руку,

Но, поздравив, скажет: «Молодец!

Вовремя свою достал ты штуку,

Без тебя б стране пришел ****ец!»

И через каких-нибудь лет тридцать,

Уж поверьте мне, даю вам зуб,

Будут наши охранять границы

Сотни тыщ несокрушимых Дзюб.

И не сможет Запад силой грубой

Волю нам навязывать свою

Паренек покуда русский, Дзюба,

Душит одноглазую змею!

И мы снова станем сверхдержавой,

И никто не сдюжит нас нагнуть!

И Артем рукой своею правой

Нам продрочит в будущее путь», – написал Слепаков в инстаграме.

После инцидента с интимным видео тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ближайших матчей – против команд Молдавии, Турции и Сербии.

Коуч «Зенита» Сергей Семак лишил Артема капитанской повязки, но это не помешало ему забить победный мяч в ворота «Краснодара».

Чемпионат России Москвички поддержали Дзюбу уличной акцией. Возможно, она была проплачена 7 ЧАСОВ НАЗАД