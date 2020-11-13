Нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу шантажировали перед публикацией интимного видео, на котором он занимается самоудовлетворением и снимает процесс на камеру.

Незадолго до слива видео в интернет злоумышленник вымогал у Дзюбы 5 млн долларов – в таком случае ролик не попал бы в соцсети. По данным «Фонтанки», Артем лично встречался с шантажистом и записал разговор с требованием денег.

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Известно, что футболист отказался заплатить, потому что сумма оказалась слишком большой, а также не было гарантий, что видео даже после передачи денег не окажется в публичном доступе.

Источник утверждает, что личность шантажиста известна Дзюбе и правоохранительным органам. В центральном аппарате ФСБ изучают имеющиеся записи, против мошенника может быть возбуждено уголовное дело по 163 статье УК РФ «Вымогательство в особо крупном размере». Она предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

«Фонтанка» сообщает, что Дзюба обратился в органы неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

После инцидента с интимным видео тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от ближайших матчей – футболист не сыграл против Молдовы и не выйдет против Турции и Сербии.

Коуч «Зенита» Сергей Семак лишил Артема капитанской повязки, но это не помешало ему забить победный мяч в ворота «Краснодара».

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