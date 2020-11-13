Бывший спортсмен приговорен к заключению по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Организация преступного сообщества» (ч. 2 ст. 210), сообщает ТАСС . Он является фигурантом дела о финансовой пирамиде КПК «Рост», которая обманула 3,5 тысячи человек. Общая сумма хищений составила 1,4 млрд рублей.

Непосредственно в колонии Харламов проведет 4 года. С июля 2015 года по февраль 2016-го он находился под домашним арестом (это время ему зачтется как день за день), с февраля 2016-го по ноябрь 2020-го он пребывал под стражей (один день за полтора).