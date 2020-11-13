Экс-капитан «Рубина», полузащитник Сергей Харламов наказан 12 годами лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Бывший спортсмен приговорен к заключению по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и «Организация преступного сообщества» (ч. 2 ст. 210), сообщает ТАСС. Он является фигурантом дела о финансовой пирамиде КПК «Рост», которая обманула 3,5 тысячи человек. Общая сумма хищений составила 1,4 млрд рублей.
Непосредственно в колонии Харламов проведет 4 года. С июля 2015 года по февраль 2016-го он находился под домашним арестом (это время ему зачтется как день за день), с февраля 2016-го по ноябрь 2020-го он пребывал под стражей (один день за полтора).
Еще пять человек, замешанных в махинациях, в том числе создатель «пирамиды» Андрей Макаров и его сестра Наталья получили от 9,5 до 13,5 лет колонии.
- Харламов выступал за «Рубин» с 1992 по 1993 год, а также с 1997 по 2004-й.
- В нем же он завершил карьеру в 31-летнем возрасте.