Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в шоу на клубном ютьюб-канале рассказал, как его выводит из себя главный тренер Леонид Слуцкий.
«Последний раз я был в тренажерном зале, смотрел телевизор – а там идут клипы Ольги Бузовой. Я говорю: «Что это? Кто так сделал?» Выяснилось, что так меня злит Леонид Викторович Слуцкий. Абсолютно нормальные рабочие отношения», – пояснил Тарасов.
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- Тарасов и Ольга Бузова были в браке 4 года – с 2012-го по 2016-й.
- Сейчас Дмитрий женат модели Анастасии Костенко, которая родила ему двоих дочерей.
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