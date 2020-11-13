Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в шоу на клубном ютьюб-канале рассказал, как его выводит из себя главный тренер Леонид Слуцкий.

«Последний раз я был в тренажерном зале, смотрел телевизор – а там идут клипы Ольги Бузовой. Я говорю: «Что это? Кто так сделал?» Выяснилось, что так меня злит Леонид Викторович Слуцкий. Абсолютно нормальные рабочие отношения», – пояснил Тарасов.

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  • Тарасов и Ольга Бузова были в браке 4 года – с 2012-го по 2016-й.
  • Сейчас Дмитрий женат модели Анастасии Костенко, которая родила ему двоих дочерей.

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