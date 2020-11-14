Немецкий защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр оценил менталитет жителей России. Футболист назвал русских закрытыми и неприветливыми.
«Нужно четко обозначить разницу между футболистами и обычным населением. Мне кажется, что футболисты, откуда бы они ни были, всегда мыслят похоже. В раздевалке «Арсенала» шутят и говорят о том же, что и в Германии.
Вообще люди в России довольно закрытые. К примеру, в Туле совершенно не говорят по-английски. Когда моя жена, которая родом из Танзании и не знающая русского языка, пытается общаться, люди относятся к ней не очень приветливо. Я не знаю, в чем дело. Возможно, дело в холодной войне. К сожалению, многие люди в России все еще предвзято относятся к англоязычному миру. Жить здесь с семьей действительно непросто», – цитирует Бауэра Express.de.
- Бауэр стал игроком «Арсенала» в 2019 году, когда в статусе свободного агента покинул «Вердер».
- В этом сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.