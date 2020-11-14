Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что с сезона-2021/22 в чемпионате России может быть введена система Fan ID – по-другому паспорт болельщика. Такая же система действовала на ЧМ-2018.

Тогда Fan ID представляла собой пластиковую карту с фотографией, именем и фамилией владельца. Ее выдавали вместе с билетом на матч, а все обладатели были внесены в базу данных.

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Болельщицы сборной Хорватии на ЧМ-2018 Фото: Getty Images

«РПЛ совместно с РФС ведет диалог со всеми заинтересованными сторонами на тему возможного введения системы идентификации болельщиков. Посыл лиги в разговоре с органами государственной власти – сделать так, чтобы нововведение было максимально комфортным и необременительным для зрителя. Приоритет РПЛ – безопасное и комфортное проведение футбольных матчей», – рассказал Прядкин РБК.

По данным телеграм-канала Baza, система может быть опробована уже в этом сезоне, но на добровольной основе. Болельщикам, которые на себе захотят опробовать Fan ID, будут предоставлены бонусы, такие как, например, отдельные входы на стадион.

Какие еще будут плюсы? Чтобы смягчить недовольство фанатов, боссы РФС готовы вернуть на стадионы пиво. Оформить Fan ID будет проще простого – в личном кабинете на сайте госуслуг. Среди болельщиков ходят опасения, что некоторые не смогут зарезервироваться в Fan ID из-за нахождения в «черном списке». Все та же Baza раздобыла обнадеживающую информацию, что «черные списки» обнулят.

Фанат «Зенита» Фото: Getty Images

«Проект подготовлен, согласован, в настоящий момент в него включены два соревнования: чемпионат России и, по предложению Минспорта РФ, финал Кубка России, понимая, что он будет проходить на уже оборудованном стадионе – «Лужниках», – заявила глава отдела Министерства спорта по развитию олимпийских видов спорта и проведению соревнований на территории России Ирина Григорьева.

Как отреагировали фанаты и менеджеры?

Позитивных комментариев о Fan ID оказалось не слишком много. Например, нововведению рад Валерий Газзаев: «Думаю, это введено с учетом контроля. Любые нововведения, которые идут на пользу спорту, клубам, надо принимать. И принимать их нужно не только нашим клубам. Новшества, которые назрели в нашем футболе, конечно, надо вводить. Это решение пойдет на пользу, оно несет за собой качество, удобство для зрителей. Плюс это обеспечивает и безопасность, Fan ID – это правильное новшество для российского футбола».

Газзаева поддержала Ольга Смородская: «Я считаю, что надо как-то двигаться вперед фанатским движениям. Одно дело – нормальные фанаты, которые болеют за клуб. А другое дело – примкнувшие к ним полупреступные группы. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого».

А вот президент «Урала» Григорий Иванов высказался резко против системы: «Введение системы Fan ID витает в воздухе уже давно. Мы пока сопротивляемся этой идее, потому люди часто приезжают на футбол из других городов. Одно дело, если эта система будет необязательной. Другое, если придется на каждый матч делать этот Fan ID. Представьте, что приехал человек в Екатеринбург, решил сходить на футбол, а тут что-то надо оформлять. Он же никуда не пойдет. Это палка о двух концах. Для обеспечения безопасности у нас и так работают камеры распознавания, и мы можем смотреть за болельщиками и пускать или не пускать их на следующие матчи и без системы Fan ID».

Фанаты «Урала» Фото: Getty Images

Конечно же, фанаты в один голос выступили против новшества.

«Продукт РПЛ если дотягивает на троечку с минусом, то уже хорошо. Да, у нас есть новые стадионы, но есть и те, что находятся в плачевном состоянии. Вместо того чтобы повышать уровень чемпионата России, у нас вкладываются деньги в отсеивание болельщиков и ужесточение правил посещения матчей.

На игры и так ходят мало людей, а сейчас будет ходить еще меньше. Людям из регионов будет сложнее получить QR-код и самостоятельно пройти идентификацию – это лишняя препона для посещения футбола болельщиками», – заявил заводящий фанатской трибуны «Спартака» Валерий Бевз.

«Я отрицательно отношусь к этому. Мне кажется, будет отток зрителей, потому что и так на чемпионат России мало кто ходит в связи со всеми скандалами, которые сейчас творятся. Так вообще люди перестанут ходить. Власти хотят, чтобы мы как в театре сидели. Все к этому приведет, потому что всех активных забанят. Кто будет неугоден, тех тоже забанят. Ты можешь быть неугоден руководству клуба из-за высказываний или действий. Тебе легко могут сделать бан. Все хотят, чтобы все просто хлопали в ладошки и сидели смирно, чтобы не высказывали свои претензии», – считает фанат «Локомотива» Алексей Ерунов.

Фанат «Локомотива» Фото: Getty Images

«Введение Fan ID – однозначно минус. Это совершенно бессмысленная мера по одной простой причине: те, кто покупает абонементы у клубов, уже предоставляют свои данные. Зачем нужно получать еще какой-то документ, чтобы пойти на футбол или художественную гимнастику. Если это введут, я не буду заморачиваться с тем, чтобы что-то еще там получать – просто перестану ходить на футбол. Все это кажется совершенно излишним. Если бы кто-то разумно объяснил смысл введения FanID, был бы предмет для дискуссии. Мне, как человеку, ходящему на стадион уже много лет, непонятно...

Давайте, введем ID для похода в театр – будет у нас Театр ID. Еще на посещение ЦУМа или ГУМа. В общем, считаю, это избыточное и ненужное предложение. Если есть цель сократить количество болельщиков на стадионах – пожалуйста, вводите Fan ID. Уже добились того, что на матчах сборной у нас нет никакого боления. Давайте убьем его и на матчах клубов. Беспорядков на стадионах нет уже лет 10, контроль абсолютный и тотальный: зажег файер – тебя тут же определили 50 камер. Что еще-то хотят сделать? Это будет гимн нелояльности, а люди станут с раздражением относиться к такой мере», – высказал недовольство известный болельщик ЦСКА Андрей Малосолов.

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