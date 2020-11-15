«Ситуация интересная, немного юмористическая. Девочки поддерживают Артема, мальчики – не все поддерживают. Кто-то начинает снимать видео в его поддержку. Я скажу так: надеюсь, это видео предназначалось не мужчине! Если он его отправил мужчине – то позор, а если женщине – то все в порядке! Хотя медийному человеку нужно быть осторожным с такими видео.