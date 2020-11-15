Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский отреагировал на скандал Артема Дзюбы со слитым интимным видео.

«Ситуация интересная, немного юмористическая. Девочки поддерживают Артема, мальчики – не все поддерживают. Кто-то начинает снимать видео в его поддержку. Я скажу так: надеюсь, это видео предназначалось не мужчине! Если он его отправил мужчине – то позор, а если женщине – то все в порядке! Хотя медийному человеку нужно быть осторожным с такими видео.

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А так – было и было. Есть намного серьезнее ситуации в стране, чем эта. Например, коронавирус. А Дзюба должен играть, зачем отстранять? Как игрок он хорош, профессиональные качества одним видео не перечеркнуть», – цитирует боксера News.ru.

  • Завирусившийся видеоролик появился в интернете 7 ноября – на нем 32-летний Дзюба мастурбирует.
  • Станислав Черчесов вывел футболиста из состава на ближайшие матчи.

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