Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с юмором отнесся к эпизоду, который произошел на тренировке – коуч упал, зацепившись ногой за линию разметки.
«Как по мне, так это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберется. Ну а вы-то что думаете?» – подписал 51-летний Карпин видео.
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- Тренер не раз критиковал ВАР и работу российских судей.
- Карпин возглавляет «Ростов» с 2018 года, после 14 туров команда идет на шестом месте.
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