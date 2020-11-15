Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с юмором отнесся к эпизоду, который произошел на тренировке – коуч упал, зацепившись ногой за линию разметки.

«Как по мне, так это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберется. Ну а вы-то что думаете?» – подписал 51-летний Карпин видео.

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  • Тренер не раз критиковал ВАР и работу российских судей.
  • Карпин возглавляет «Ростов» с 2018 года, после 14 туров команда идет на шестом месте.

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