Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с юмором отнесся к эпизоду, который произошел на тренировке – коуч упал, зацепившись ногой за линию разметки.

«Как по мне, так это пенальти и красная карточка. ВАР, конечно, разберется. Ну а вы-то что думаете?» – подписал 51-летний Карпин видео.