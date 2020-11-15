Скандал вокруг интимного видео Артема Дзюбы, кажется, замять не удалось. Среди инсайдеров появились слухи, что руководство «Зенита» рассматривает вариант с продажей нападающего сборной России.

«Зенит» наконец задумался: а что, собственно, делать дальше? Оскорбления в Сан-Марино – это мелочь. А вот видеоролик – это совсем другое. И пусть сейчас во многих СМИ и социальных сетях Дзюбу пытаются обелить (в этом трудно не усмотреть интересов клуба) – это локальный момент.

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По моей информации, вопрос о будущем Артема обсуждается на разных этажах руководства «Зенита». В том числе и на самых высоких, выше офиса «Газпрома» на улице Наметкина. Активно обсуждаются два варианта: возможный переезд Дзюбы в MLS или в Катар – оттуда якобы к Дзюбе есть интерес. Варианты любопытные, но есть, как говорится, нюансы.

Прежде всего, нужно понимать – Дзюбе следующим летом исполнится 33. Его контракт с «Зенитом» будет действовать еще год, но совсем не факт, что клуб настроен на продолжение сотрудничества. Ни руководителям, ни тренерам, ни игрокам, никому не могут понравиться бранные песнопения на стадионе и постоянные напоминания о спартаковском прошлом Дзюбы. Так что пожелание трансфера объяснимо.

Никаких шансов продать Дзюбу в Европу или Россию нет. Топ-клубам континента он не интересен априори, а середняки (условный «Вольфсбург») не потянут его запросы.

Может ли быть вариант в России? ЦСКА и «Спартак» исключены, «Краснодар», вероятно, тоже (по соображениям этического характера). «Локомотив» и «Динамо» – клубы рисковые, но в данном случае вряд ли пойдут против болельщиков, подписывая форварда с неоднозначной репутацией.

Вывод прост: шанс продать Дзюбу есть только туда, где до его репутации никому нет никакого дела. И тут что MLS, что Катар выглядят действительно любопытно. Тем более это в определенном смысле слова приключение», – написал журналист Алексей Андронов в колонке на сайте «Советского спорта».

Дзюба был исключен из состава сборной России из-за скандала вокруг его интимного видео.

Артем забил 8 ноября в ворота «Краснодара». До этого он девять матчей не поражал ворота соперника.

Чемпионат России У Дзюбы вымогали 5 млн долларов за непубликацию интимного видео 13/11/2020 В 11:29