Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский с помощью нестандартного примера объяснил тонкости работы скаутов во время пандемии коронавируса.

«Технологичность скаутинга достигла своего максимума, потому что у нас есть различные видеоплатформы, огромное количество статистики – это серьезный инструмент для любого скаута, для принятия решения. Но ничто и никогда не заменит живой просмотр – это принципиальная вещь. Сейчас в условиях пандемии мы полностью сфокусированы на скаутинге по телевизору – это огромная беда. Живой просмотр и посещение матча позволяют сделать большое количество выводов.

Чемпионат России Тарасов рассказал, что Слуцкий злит его клипами Бузовой 13/11/2020 В 13:30

Важно понимать, что скаутинг не существует в отрыве от команды, в которой вы работаете. Есть объективно красивая женщина Ирина Шейк – она красотка вне зависимости от того, снимается ли она в кино, топ-модель или решила быть инстаграм-блогером.

В скаутинге ваша привязка к команде – это основа нормального функционирования. Превратиться в человека, который ищет футболистов, которые принципиально не подходят под требования главного тренера или философию команды, – это проблема», – цитирует Яровинского «Бизнес Online».

«Рубин» после 14 туров РПЛ идет на девятом месте.

34-летняя Ирина Шейк пять лет состояла в отношениях с суперзвездой футбола Криштиану Роналду.

Чемпионат России Экс-капитан «Рубина» приговорен к 12 годам колонии за мошенничество с финансовой пирамидой 13/11/2020 В 13:04