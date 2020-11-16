Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский с помощью нестандартного примера объяснил тонкости работы скаутов во время пандемии коронавируса.
«Технологичность скаутинга достигла своего максимума, потому что у нас есть различные видеоплатформы, огромное количество статистики – это серьезный инструмент для любого скаута, для принятия решения. Но ничто и никогда не заменит живой просмотр – это принципиальная вещь. Сейчас в условиях пандемии мы полностью сфокусированы на скаутинге по телевизору – это огромная беда. Живой просмотр и посещение матча позволяют сделать большое количество выводов.
Важно понимать, что скаутинг не существует в отрыве от команды, в которой вы работаете. Есть объективно красивая женщина Ирина Шейк – она красотка вне зависимости от того, снимается ли она в кино, топ-модель или решила быть инстаграм-блогером.
В скаутинге ваша привязка к команде – это основа нормального функционирования. Превратиться в человека, который ищет футболистов, которые принципиально не подходят под требования главного тренера или философию команды, – это проблема», – цитирует Яровинского «Бизнес Online».
- «Рубин» после 14 туров РПЛ идет на девятом месте.
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