Полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова закидывают денежными переводами с оскорблениями.

Один из телеграм-каналов слил телефонный номер футболиста, который подвязан к банковской карте. Там же было указано, что Тарасов задолжал первой жене 15 млн рублей в качестве алиментов. В связи с этим авторы канала призвали переводить полузащитнику деньги, чтобы он погасил задолженность перед бывшей супругой.

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Нынешняя жена футболиста Анастасия Костенко написала в инстаграме, что телефон мужа разрывается от сообщений и переводов. При этом она в шутку задала вопрос, почему люди переводят по рублю или даже 50 копеек, если в посте канала указана сумма в 15 млн.

  • С 2020 года Тарасов играет за «Рубин».
  • На его счету 12 неполных матчей за клуб и ни одного результативного действия.

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