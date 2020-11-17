Полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова закидывают денежными переводами с оскорблениями.
Один из телеграм-каналов слил телефонный номер футболиста, который подвязан к банковской карте. Там же было указано, что Тарасов задолжал первой жене 15 млн рублей в качестве алиментов. В связи с этим авторы канала призвали переводить полузащитнику деньги, чтобы он погасил задолженность перед бывшей супругой.
Нынешняя жена футболиста Анастасия Костенко написала в инстаграме, что телефон мужа разрывается от сообщений и переводов. При этом она в шутку задала вопрос, почему люди переводят по рублю или даже 50 копеек, если в посте канала указана сумма в 15 млн.
- С 2020 года Тарасов играет за «Рубин».
- На его счету 12 неполных матчей за клуб и ни одного результативного действия.