Существует байка, что «Рубин» в 2004-2005 годах интересовался 17-летним Анхелем ди Марией. Тогда казанцы делали ставку на латиноамериканский рынок и откопали в «Росарио» тощего паренька. Но будущая звезда «МЮ» и «Реала» так и не приехал в Казань.

«Когда мы покупали Азмуна, бросились в глаза его физические качества: быстрый, легкий, прыгучий. Игрока чувствуешь, когда это тот, кто тебе нужен. Например, когда появился Анхель ди Мария, мы видели его в Аргентине. Он выходил на 10-15 минут на замену, и тогда Александр Мацюра [ассистент Бердыева] мне сказал: «Надо покупать».

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Нам цену заломили – 1,5 млн евро. У нас тогда не было таких возможностей. Чувствуешь, что этот мальчик заиграет – к Азмуну было такое же ощущение», – рассказал Курбан Бердыев в интервью комментатору Геннадию Орлову.

В 2007-м Анхель ушел из «Росарио» в «Бенфику» за 8 млн евро.

Позже Ди Мария выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Наивысшая трансферная стоимость аргентинца – 65 млн евро в 2014 году.

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