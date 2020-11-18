«Не помню точно, кажется, это был Абдельила Баги. С этим вратарем была история или нет, но африканские легионеры точно устраивали какие-то оргии. Хозяйка квартиры жаловалась. Не знаю, участвовали ли в них дамы, но какие-то там просто страшные вопли раздавались. В итоге пришлось его переселить», – рассказал Червиченко в интервью Sports.ru.