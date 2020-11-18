Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко рассказал о периоде, когда в московской команде появились первые африканские легионеры.
«Не помню точно, кажется, это был Абдельила Баги. С этим вратарем была история или нет, но африканские легионеры точно устраивали какие-то оргии. Хозяйка квартиры жаловалась. Не знаю, участвовали ли в них дамы, но какие-то там просто страшные вопли раздавались. В итоге пришлось его переселить», – рассказал Червиченко в интервью Sports.ru.
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- Баги перешел в «Спартак» в 2003 году и сыграл всего 6 матчей.
- На счету легионера 13 матчей за сборную Марокко.
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