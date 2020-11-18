«Зенит» действительно был заинтересован в переходе Николы Влашича из ЦСКА. Питерский клуб предлагал хорвату выгодный контракт в 4,5 млн евро в год. Влашич хотел перейти в «Зенит»: не только из-за выгодного предложения - тогда у ЦСКА был спад.

Но «Зенит» не сделал официального предложения из-за ограниченного трансферного бюджета: у сине-бело-голубых было 25 млн евро. ЦСКА готов начать переговоры с 50 млн евро, хотя в Европу игрока сборной Хорватии отпустят за 25-35 млн, сообщает Metaratings.

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Не знаешь, подойдет ли Влашич «Зениту»? Вот тут полное объяснение.

Спрос на Влашича есть: за ним следят «Интер», «Наполи» и «Рома». Правда, шансов на то, что Никола зимой покинет ЦСКА и уедет в Европу, почти нет. Хорватский полузащитник хотел бы продолжить карьеру в Италии.

В РПЛ-2020/21 Влашич провел 12 матчей и оформил 6+4.

«Зенит» предпочел взять более дешевого Вендела из «Спортинга». Полузащитник, который обошелся питерцам в 20 млн евро, не выполнил ни одного результативного действия.

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