У нападающего «Зенита» Артема Дзюбы наметились семейные проблемы после скандала с интимным видео, которое слили в Интернет.
По информации Дни.ру, ситуация стала поводом для возможного развода – об этом утверждает хороший знакомый 32-летнего футболиста. Подруга Кристины Дзюбы заявила, что девушка обиделась на Артема, постоянно терпит от него насмешки и больше не хочет становиться жертвой.
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«Больше всего ей неприятно, что вся страна уже знает, какой она выглядит дурочкой», – заявила информатор.
- У Артема и Кристины есть двое сыновей – Никита и Максим.
- После публикации видео Станислав Черчесов не вызвал Дзюбу в сборную России.
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