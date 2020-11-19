Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о запрете допуска зрителей на массовые спортивные мероприятия с 23 ноября в целях противодействия коронавирусу.

«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков. Для допуска посетителей на иные ледовые катки устанавливаются дополнительные требования», – сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

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Также в документ внесено уточнение, что запрет не распространяется на деятельность профессиональных клубов. Следовательно, на матчи «Зенита» продолжат пускать зрителей.

Следующий домашний матч сине-бело-голубые сыграют 5 декабря против «Урала».

После 14 туров РПЛ «Зенит» идет на втором месте, уступая одно очко ЦСКА.

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