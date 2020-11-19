Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, работавший в Голландии и Англии, сравнил уровень российского футбола с другими национальными чемпионатами.

– Уровень чемпионата России – чемпионат Израиля?

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– Кого мы берем в пример? Если «Зенит» с его составом... Давайте так, какие есть объективные вещи? Transfermarkt оценивает футболистов, можно оценить стоимость состава. Но мы должны понимать, что российскую стоимость состава мы должны делить минимум на полтора. В Европе этот состав был бы собран за меньшие деньги.

Это объективная реальность, я работал в Нидерландах, знаю, что игрока, которого мы бы там приобрели за миллион, в Россию он приехал бы за четыре. Зарплата 300 тысяч – сюда бы он приехал с зарплатой 700 тысяч. Поэтому мы должны цену по Transfermarkt делить. Я не говорю, что мы чемпионат Израиля, Венгрии или Грузии. Но мы точно гораздо ближе к Бельгии и Нидерландам, нежели к Франции и Германии», – заявил Слуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.

  • Слуцкий тренировал в Европе нидерландский «Витесс» и клуб Чемпионшипа «Халл Сити».
  • Клубы из России и национальная команда страны не выигрывают на европейской арене на протяжении 18 матчей.

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