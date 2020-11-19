Звезда Playboy Мария Лиман прокоментировала нашумевшее видео с Артемом Дзюбой, на котором он занимается мастурбацией.
«Я смотрела на технику. Не каждый же день можно увидеть видео футболиста, потому я с удовольствием несколько раз пересмотрела. Заценила размер, пропорции тела – конечно, есть погрешности, но в принципе мне все очень понравилось. Размер очень достойный.
Вообще прекрасный мужчина. Единственное – ему не фартануло в этой жизни, видео попало в Интернет. Я очень рада, что его увидела, но если бы слили мое видео — блин, это было бы хреново. Понятно, что это будет бить по репутации, долгое время все еще будут вспоминать и при любом случае на это указывать, но от этого никто не застрахован», – заявила Мария Sport 24.
- Видео с Дзюбой появилось в интернете 7 ноября. На нем футболист занимается самоудовлетворением на камеру.
- После инцидента тренер сборной России Станислав Черчесов отстранил игрока от ближайших матчей – против команд Молдавии, Турции и Сербии.
- В отсутствие Артема сборная сыграла вничью с Молдавией и проиграла оба матча Лиги наций – 2:3 Турции и 0:5 Сербии.