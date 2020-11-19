«Я смотрела на технику. Не каждый же день можно увидеть видео футболиста, потому я с удовольствием несколько раз пересмотрела. Заценила размер, пропорции тела – конечно, есть погрешности, но в принципе мне все очень понравилось. Размер очень достойный.

Вообще прекрасный мужчина. Единственное – ему не фартануло в этой жизни, видео попало в Интернет. Я очень рада, что его увидела, но если бы слили мое видео — блин, это было бы хреново. Понятно, что это будет бить по репутации, долгое время все еще будут вспоминать и при любом случае на это указывать, но от этого никто не застрахован», – заявила Мария Sport 24.