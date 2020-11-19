«Несколько дней назад встречался с игроками, они были настроены не выходить на выездную игру с «Краснодаром», – сообщил ТАСС спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. – Удалось убедить их потерпеть еще два ближайших матча. По следующей выездной встрече с московским «Спартаком» вопрос остается открытым, если к этому времени ситуация не улучшится, опасность бойкотирования существует, но, надеюсь, до этого не дойдет.