Игроки «Тамбова» могут бойкотировать встречу 17-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Спартака» из-за задолженностей по зарплате.
Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности.
«Несколько дней назад встречался с игроками, они были настроены не выходить на выездную игру с «Краснодаром», – сообщил ТАСС спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. – Удалось убедить их потерпеть еще два ближайших матча. По следующей выездной встрече с московским «Спартаком» вопрос остается открытым, если к этому времени ситуация не улучшится, опасность бойкотирования существует, но, надеюсь, до этого не дойдет.
Задолженность клуба перед футболистами с сентября месяца, у работников этот срок дольше. Верим, что руководство области, как и обещало, выделит клубу запланированные деньги для участия в нынешнем сезоне РПЛ».
- Матч между «Спартаком» и «Тамбовом» запланирован на 5 декабря и должен состояться в Москве.
- «Тамбов» занимает 13-е место и отстает на 1 балл от 12-й строчки, дающей право не играть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.