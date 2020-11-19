Игроки «Тамбова» могут бойкотировать встречу 17-го тура Тинькофф РПЛ против московского «Спартака» из-за задолженностей по зарплате.

Ранее генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что футболисты написали письмо губернатору области Александру Никитину, в котором попросили погасить задолженности.

Чемпионат России
Червиченко: «Африканские легионеры «Спартака» устраивали оргии»
ВЧЕРА В 12:32

«Несколько дней назад встречался с игроками, они были настроены не выходить на выездную игру с «Краснодаром», – сообщил ТАСС спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков. – Удалось убедить их потерпеть еще два ближайших матча. По следующей выездной встрече с московским «Спартаком» вопрос остается открытым, если к этому времени ситуация не улучшится, опасность бойкотирования существует, но, надеюсь, до этого не дойдет.

Задолженность клуба перед футболистами с сентября месяца, у работников этот срок дольше. Верим, что руководство области, как и обещало, выделит клубу запланированные деньги для участия в нынешнем сезоне РПЛ».

  • Матч между «Спартаком» и «Тамбовом» запланирован на 5 декабря и должен состояться в Москве.
  • «Тамбов» занимает 13-е место и отстает на 1 балл от 12-й строчки, дающей право не играть в стыковых матчах за право остаться в РПЛ.

Читай новости Eurosport в Viber

Слуцкий сравнил уровень чемпионата России с топ-лигами Европы

Чемпионат России
Павлюченко: «Благодарен Карпину, что выгнал меня из «Спартака»
17/11/2020 В 12:19
Кубок России
«Спартак» и «Динамо» сразятся в 1/8 финала Кубка России
10/11/2020 В 15:00