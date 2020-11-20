Нападающий «Спартака» Александр Кокорин подтвердил, что летом действительно мог перейти в «Рому» или другой европейский клуб:

– Если «Спартак» мне говорит: «Сань, мы в тебе заинтересованы, ждем», и они со мной увиделись, дали весь расклад – по условиям, по всему, нужно только подписать контракт – это конкретика, люди заинтересованы. А если, например, мне один итальянский клуб говорит: «Мы тебя хотим, пришлем конкретику...

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Я не так себе это представлял. Мне казалось, что в таких чемпионатах, в таких клубах серьезно люди работают. Если у них есть контакт с тобой, они скажут: да-да или нет-нет. Но такого не случилось.

– Слышал историю, что «Рома» даже говорила: «Слушай, пока у нас смена власти, ты прилетай в Рим, познакомься с командой, руководством, а потом дождешься – в течение месяца подпишем контракт».

– Это правда, да. Не поехал из-за коронавируса.

– Если бы не было коронавируса, ты бы готов был просто так слетать?

– Нет. Я им говорю: «Как вы себе это представляете»? Во-первых, я в «Сочи», идет сезон. Говорю: «Отпрошусь на выходные, вы мне все организуйте...»

– Ты сказал про «Рому». Но были и другие команды. «Наполи». Было?

– На уровне разговоров – да. «Фиорентина» была.

– Кто был ближе?

– На уровне разговоров все. «Фиорентина» сказала: «Мы тебя очень хотим, мы тебе все пришлем». А с «Наполи» мы просто должны были познакомиться. Там я, если честно, что-то тоже – не ответил сначала. Если бы они сильно хотели, они бы перезвонили, мы бы договорились.

Из Турции [«Галатасарай»] клубы присылали предложения.

– Допускаешь, что причина – высокие финансовые запросы?

– Я не делал запросы никому. Я сказал: «Предлагайте». Пресса пишет, что Кокорин не уехал, потому что ему здесь предложили больше. Мне не предложили в Италии – ни один клуб, у меня нет на руках. Если бы итальянцы предложили 1 миллион евро? Смотря какой клуб. В «Рому» я бы поехал за миллион евро, – заявил Кокорин в беседе с Нобелем Арустамяном.

Кокорин подписал контракт со «Спартаком» летом 2020 года после окончания соглашения с «Зенитом».

В 8 матчах сезона Александр забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.

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