20-летний полузащитник «Сочи» Никита Колдунов комитетом по этике РФС условно дисквалифицирован на полгода за игру на тотализаторе.
«В связи с допущенными футболистом Колдуновым Никитой Олеговичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Колдунову Никите Олеговичу санкции в виде замечания и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно», – сообщает сайт РФС.
Вместе с Колдуновым наказан бывший игрок южан Павел Коркин. Он выступал за молодежную команду, а с лета 2020 года является свободным агентом.
- На счету Колдунова 3 матча в РПЛ и один забитый мяч.
- 20-летний футболист перебрался в «Сочи» из академии «Зенита» в 2019 году.