20-летний полузащитник «Сочи» Никита Колдунов комитетом по этике РФС условно дисквалифицирован на полгода за игру на тотализаторе.

«В связи с допущенными футболистом Колдуновым Никитой Олеговичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Колдунову Никите Олеговичу санкции в виде замечания и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно», – сообщает сайт РФС.

Чемпионат России
Форвард «Динамо» 2-й матч подряд разбил сопернику нос и не был удален
24/10/2020 В 16:06

Вместе с Колдуновым наказан бывший игрок южан Павел Коркин. Он выступал за молодежную команду, а с лета 2020 года является свободным агентом.

  • На счету Колдунова 3 матча в РПЛ и один забитый мяч.
  • 20-летний футболист перебрался в «Сочи» из академии «Зенита» в 2019 году.

Читай новости Eurosport в Viber

«Поехал бы и за 1 млн евро». Кокорин – о срыве трансфера в «Рому»

Футбол
Заболотный – о хейте медиа, психологических проблемах и 10:1 с «Ростовом»
19/10/2020 В 12:05
Чемпионат России
Шатов: «Медведев сказал ехать в «Сочи» за Кокориным. Это было бы преступлением»
16/10/2020 В 08:51