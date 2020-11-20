«В связи с допущенными футболистом Колдуновым Никитой Олеговичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Колдунову Никите Олеговичу санкции в виде замечания и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно», – сообщает сайт РФС.