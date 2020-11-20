На днях в русском футболе случилась самая недооцененная история ноября. Тренер «Ротора» Александр Хацкевич предположил, что Джано совсем скоро завершит карьеру из-за травм: коуч даже выразил грузину респект за то, что он не стал доить клуб, а тихо разорвал контракт.

В ответ Ананидзе люто психанул. Чемпион России запостил в сторис скриншот с цитатой Хацкевича, прилепил эмодзи со средним пальцем, а потом сказал, что на 100% восстановится к январю и обязательно вернется в игру.

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С одной стороны, Джано можно понять: бесит, когда кто-то со стороны решает, заканчиваешь ты или нет – особенно если тебе всего 28. С другой стороны, ответ Ананидзе получился настолько хамским и жалким, что прогноз Хацкевича теперь кажется еще более точным. Вряд ли хоть один серьезный клуб подпишет дерзкого полузащитника с кучей минусов – видимо, с футболом правда придется прощаться.

Многие болельщики «Спартака» до сих пор вспоминают раннего Джано: креативного, непредсказуемого и гиперталантливого. В него изначально поверил Карпин, а пацан заколачивал то «Краснодару» на Кубок, то головой «Локомотиву» (рост – 171 см), то «Базелю» из-за штрафной. Трагедия в том, что главные хайлайты в жизни грузина оформились около десяти лет назад, а новых не прибавилось. Он либо лечился (3-4 очень серьезные травмы), либо капризничал, либо просто не проходил в состав.

У игрока, в котором Арас Озбилиз видел потенциал для «Барсы», обнаружилась куча проблем. Во-первых, Джано слабо отрабатывал в защите: он считал, что прессинг можно лишь обозначать – лезть в стыки как-то не хотелось. Во-вторых, Ананидзе сходил с ума на тренировках: даже его бывшие партнеры вспоминали, как яростно он отказывался заходить в квадрат. В-третьих, грузин попадал в совершенно дурацкие передряги. Например, в первой половине 2010-х он прятался в туалете на базе, лишь бы не лететь в Комсомольск-на Амуре: суперстранное поведение для молодого игрока.

Джано Ананидзе, 2010 год Фото: Getty Images

Без диктофона экс-одноклубники Джано признаются, что у него объективно истеричный характер, который и помешал стать звездой даже по меркам РПЛ. Ананидзе жутко импульсивен – допустим, в одном из последних матчей за «Спартак» (против «Зенита» в декабре 2019-го) грузин порамсил с Мельгарехо прямо на поле. Говорят, на базе таких ситуаций был вагон, потому что Джано вечно чем-то недоволен.

Самый показательный эпизод произошел в 2014-м, когда Ананидзе находился в аренде в «Ростове». Как-то раз грузин зашел в инстаграм поболтать с подписчиками. Один из фолловеров сравнил Джано с Хурадо – и тут понеслось. 21-летний Ананидзе назвал Хосе говном и четко прописал, что именно из-за испанца его сослали в Ростов. Сейчас огненные комменты Джано стали бы главной темой дня, но шесть лет назад скрины из инстаграма не имели вообще никакого веса.

Историю замяло опровержение Ананидзе. Игрок сказал, что любит «Спартак» и уважает Хурадо, а в инсту писал кто-то другой: наверное, это фейк или фотошоп. Удивительно, но детским отмазкам Джано почему-то поверили – санкций так и не было.

После «Ростова» Ананидзе спокойно вернулся в «Спартак»: с ним полузащитник выиграл РПЛ, но затем здоровье совсем расшаталось. Грузин перестал отрабатывать гигантскую зарплату (около 1,8 млн евро), и в начале 2020-го его кикнули из команды – напоследок на карту игрока плюхнулось чуть больше миллиона евро.

Джано Ананидзе на газоне во время матча «Вильярреал» – «Спартак» (2018 год) Фото: Getty Images

Смешнее всего в этом сюжете то, с каким пафосом освободившийся Джано подписывал контракт с кипрским «Анортосисом». «Решать задачи попадания в Лигу чемпионов куда лучше, чем спасаться от вылета», – важно говорил агент грузина Теймураз Лепсая. Сравнение с вылетом – явный намек на «Спартак»: на момент реплики москвичи находились в 4-5 очках от зловещей зоны. В итоге Ананидзе не заиграл даже на Кипре и не провел ни одного матча за «Ротор», а «Спартак» сейчас реально сражается за ЛЧ – кажется, подкалывать больше некого.

Трудно представить, что сегодняшний Джано Ананидзе способен на камбэк. От перспективного юноши остался только переломанный грузин (меньше 200 матчей к 28 годам), который огрызается факами и обещает вернуться.

Будет здорово, если в этот раз он все же подкрепит панчи делом, а не задрожит, как в кейсе с Хурадо. Но скорее всего, Хацкевич прав – звучит печально и сурово, но чемпион России Джано Ананидзе уже совершенно никому не нужен.

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