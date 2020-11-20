Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов пообщался с журналистами «Чемпионата», рассказал о красно-белых и его главных героях.

О целях

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– Я пришел в «Спартак» только ради титулов. Больше ничего. Для меня это возможность завоевать вместе со «Спартаком» титулы и играть в Лиге чемпионов.

Об Остоне Урунове

– Учитывая, что у Урунова сейчас мало практики, не лучше отправить его в аренду?

– Наверное, но подождите еще – впереди есть игры. Он на данный момент восстановился. Но я не исключаю такой вариант. Даже не исключаю вариант его продажи зимой, чтобы дать Остону возможность прогрессировать.

Нам нужно относиться к футболисту с полным пониманием. Футболист должен развиваться – вот почему тем, кто не играет, надо уходить. Это касается всех игроков «Спартака».

Остон Урунов Фото: Instagram

– Сейчас болельщики больше всего критикуют именно его, достается даже за фотографию после похода по магазинам.

– Ну это же классно! Я бы, наоборот, эту историю придумал, чтобы ее раскрутить.

– У вас был с ним разговор после той фотографии?

– Конечно. Я ему сказал: «Ты чего, ***** [дурак], что ли? Убирай!» Все просто. Слушайте, он молодой парень, купил вещи, показал – смотрите, как клево! Я проблемы большой не вижу, хотя понял, что для болельщиков это будет выглядеть не очень.

В «Уфе» мы бы хайповали на этой истории, раскручивали. Но «Спартак» сам по себе – хайп, и эта история, пусть и временно, пошла для Урунова в минус

О «Химках»

– Дима Гунько сейчас уехал в Армению, почему никто не говорит, что у «Спартака» там будет фарм-клуб?

В этой истории «Спартак» нужен был только для хайпа. Нас просто использовали, чтобы раскрутить «Химки». У них сейчас хороший бюджет, отсюда и интерес. Почему никто не рассматривает такую историю?

Все возбудились. Я рад, что коллегам не спалось: они думали не только о футболе, но еще и о подковерной борьбе. А слухи вокруг «Спартака» будут всегда, кто бы тут ни работал.

О Зареме

– Она член семьи и человек, который довольно-таки неплохо разбирается в футболе, поэтому... У нее есть очень приличное знание, я тебе скажу.

Леонид Федун и Шамиль Газизов, «Спартак» Фото: From Official Website

Я не знаю, откуда это. Может быть, из-за того, что она все-таки очень долго с Леонидом Арнольдовичем [Федуном], то, что они много обсуждают... Она со многими людьми из футбола общается. Но то, что знания в футболе у нее приличные, – это бесспорно.

О трансферах

– Было пять, по которым искали игроков, в каждом по пять-шесть футболистов. Мы по ним работали, все остальное слухи. Может, кто-то залез в компьютер, увидел, что за ним смотрят скауты, и сливал, мол, есть интерес. Или скауты между собой общались.

– Еще несколько вариантов для «Спартака» – Хюсай, Сентонс, Тавареш. Почему не получилось с ними?

– Мы работали по ним. Хюсая не отпустил Гаттузо, он перевёл его на левый фланг и очень хотел оставить. За Сентонса клуб запросил много денег, а Тавареш – классный, но шансов изначально было немного: «Бенфика» хотела за него 20-30 млн евро.

– «Спартак» сейчас не в состоянии платить такие деньги?

– Чтобы покупать за 20 миллионов, надо продавать за 40. Надо еще пройти небольшой путь, чтобы тратить такие деньги.

О отношениях с Цорном

– Тедеско – человек Цорна? Что значит «его человек»? Они до этого дружили? Я понял, что в свое время сделал ошибку: после прихода в клуб мне надо было сразу позвонить Томасу и сказать: «Давайте встретимся втроем и обговорим все истории». На тот момент мне показалось, что что-то не так.

Томас Цорн и Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Плюс тогда все свалилось, заканчивался чемпионат. «Спартак», кстати, был на 11-м месте, не забыли, да? В общем, по-человечески получилось не очень. Месяца полтора назад я все же Томасу позвонил, предложил посидеть, поговорить, обсудить кое-какие моменты, но он уже улетел.

Конечно, у нас с Цорном нормальные отношения. Понимаете, он сделал все возможное, что мог на тот момент. Не знаю, что именно он сделал не так, но получилось как получилось.

Сказал Томасу, чтобы он позвонил, когда в следующий раз будет в России – встретимся за ужином и, может, даже разопьем бутылку вина. Я не против, если Цорн и игрока «Спартаку» найдет. Он давно работает в футболе, – цитирует Газизова «Чемпионат».

«Спартак» занимает третье место в таблице Тинькофф РПЛ, отставая от лидирующего ЦСКА на 3 очка.

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