Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк может вернуться в чемпионат России. 1 января у него истекает контракт с китайским клубом.

По данным A Bola, «Зенит» намерен заполучить Халка и поборется за него с еще одной бывшей командой бразильца «Порту». Ради камбэка легенды боссы сине-бело-голубых готовы платить ему 3 млн евро за сезон – это в два раза больше, чем бразильцу может предложить «Порту».