Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк может вернуться в чемпионат России. 1 января у него истекает контракт с китайским клубом.
По данным A Bola, «Зенит» намерен заполучить Халка и поборется за него с еще одной бывшей командой бразильца «Порту». Ради камбэка легенды боссы сине-бело-голубых готовы платить ему 3 млн евро за сезон – это в два раза больше, чем бразильцу может предложить «Порту».
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- Халк переехал в «Шанхай» из «Зенита» в 2016 году, в 2018-м он помог клубу выиграть чемпионат Китая.
- В этом сезоне на счету 34-летнего форварда 7 голов и 1 ассист в 18 играх во всех турнирах.
- Transfermarkt оценивает Халка в 5 млн евро.
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