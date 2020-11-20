«Уровень Заболотного не подходит для Лиги наций. Напротив него один вратарь, а он лупит в него со всей силы. У него в голове не хватает футбольного мозга, чтобы просто в угол послать мяч. Зачем ты бьешь со всей силы, когда выходишь один на один? У него такие стереотипы, которые уже не победить. Ему же не 17 лет. Зачем он нужен сборной?