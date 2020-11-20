Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, находящийся без клуба, рассказал о текущем статусе и вспомнил, как отказал «Торпедо», так как не хотел играть в ФНЛ.

О «Торпедо»

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– Утром просыпаюсь – мне звонят, пишут друзья и знакомые: «О, Юра, тебя зовут в «Торпедо»! А я вообще не в курсе, что происходит. Я дома сижу, в футбик играю, на тренировки езжу. Я говорю: «Я ни с кем не разговаривал. Я общался только со своим агентом, и точно не о «Торпедо». И представьте себе – вечером мне как раз звонят из «Торпедо». Как вообще такое возможно? Я не понимаю.

– И почему не сложилось с «Торпедо»?

– Что значит «почему»? Это ФНЛ. Я лучше здесь в Греции останусь и закончу в своем клубе, чем буду играть в ФНЛ.

Юрий Лодыгин («Лион» – «Зенит») Фото: Imago

– А кроме «Торпедо» был кто-то?

– Была Турция. Но в это трансферное окно я очень сильно ждал Испанию. Был очень близок к переходу в «Уэску» и «Кадис». Мы с ними встречались, даже зарплату обсудили. Но у них всплыли проблемы с контрактами.

– То есть?

– Они хотели разорвать соглашения с некоторыми футболистами, чтобы взять меня, но не смогли из-за УЕФА. Была еще «Сельта», но у них в приоритете испаноговорящие игроки. Хотя я не понимаю, почему. Моя цель сейчас – закрепиться именно где-то там, в Испании, в Италии. Дай бог получится.

– Сейчас есть предложения?

– Да, мне звонили из одного клуба. Но пока рано. Надо дождаться декабря-января. Хотя, я свободный агент и клубы могли бы звонить уже сейчас, чтобы опередить конкурентов. Поэтому, жду предложений. А пока поддерживаю форму, тренируюсь.

О сборной

– Конечно, в мои планы входит возвращение в сборную. Но нужно время. Не знаю, успею или нет. Сейчас надо в первую очередь найти команду, в которой буду стабильно играть. Говорить о том, что мне все равно на сборную, будет неправильно. Конечно, я хочу вернуться.

Станислава Саламовича я знаю лично. У нас хорошие отношения. Это первый человек из российского футбола, с которым я познакомился. Произошло это в Греции, куда он приезжал по делам, примерно в 2010 году. Мой агент предложил мне с ним встретиться, я не понимал почему. А он просто хотел познакомиться. Прошло 3-4 года, и мы снова встретились в Москве, уже когда я был в сборной.

– Топ-3 вратаря России в данный момент?

– Акинфеев, я и Шунин. Антон сейчас очень сильный, он на пике. А у Сафонова все еще впереди. Хотя уже видно его талант, – рассказал 30-летний Лодыгин в интервью Sport24.

Лодыгин пришел в «Зенит» в 2013 году, в 2019-м его отдали в краткую аренду в «Олимпиакос».

Затем вратарь играл за турецкий «Газиантеп» и тульский «Арсенал».

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