Мэрия Москвы ужесточила ограничения на посещения матчей РПЛ в столице. Трибуны должны быть заполнены не более чем на 25 процентов.
«Лига получила сообщение от Департамента спорта города Москвы, что проведение всех московских матчей Тинькофф Российской премьер-лиги со зрителями согласовано до конца 2020 года при условии, что трибуны заполнены не более чем на 25 процентов от вместимости стадионов.
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«Спартаку», квота которого ранее была сокращена, также разрешено реализовывать билеты в количестве 25 процентов от вместимости «Открытие Арены» (11 тысяч), – говорится в официальном заявлении РПЛ.
- В Москве играют ЦСКА, «Спартак», «Локомотив» и «Динамо».
- В Петербурге ограничения не коснулись матчей «Зенита» – стадион можно заполнять на 50 процентов.
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