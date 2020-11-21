Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что после скандала с интимным видео Артему Дзюбе нельзя возвращать капитанскую повязку ни в клубе, ни в сборной.
«Дзюбе ни в коем случае нельзя возвращать капитанскую повязку ни в «Зените», ни в сборной. Он может играть в основе, но с ролью капитана должен распрощаться. Если же в ближайшее время тренер поставит Дзюбу капитаном, он признает свою ошибку. Мы не говорим о пожизненном лишении. Если перестанет попадать в подобные ситуации, повязку можно и вернуть. Но сейчас этого делать нельзя. Я, например, лишил бы Артема капитанства на долгое время», – цитирует 67-летнего Петржелу «Чемпионат».
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- Чешский тренер возглавлял «Зенит» в 2003-2006 годах.
- Дзюба после появления в интернете интимного видео был временно выведен из состава сборной России и лишен капитанской повязки. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак также отнял у игрока капитанство.
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