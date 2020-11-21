В 15-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде встречался с «Ахматом». Клуб из Санкт-Петербурга наконец рассчитывал на вернувшегося после травмы Малкома, а еще на Артема Дзюбу, который отдохнул во время матчей сборных.

Но свежести нападающему это не прибавило: Артем по-прежнему смотрелся блекло и тяжело. Несмотря на это, Сергей Семак все равно оставил Дзюбу на все 90 минут – ничем полезным футболист не отметился.

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Кстати, у Дзюбы вновь не было капитанской повязки. Ее выдали Деяну Ловрену сразу после скандала с интимным видео Артема. Казалось, страсти уже улеглись, но повязка осталась у хорвата, несмотря на то, что Дзюба вышел с первых минут.

«Зенит» вновь не впечатлил: в последних семи матчах у сине-бело-голубых лишь две победы. «Ахмат» смотрелся не хуже гостей и дважды отыгрался – на голы Ловрена и Далера Кузяева грозненцы ответили дублем Бернарда Бериши. Правда, назначение пенальти в моменте со вторым голом косовара, вызвало немало вопросов.

Привез его, кстати, Дмитрий Чистяков, который появился на поле за семь минут до этого.

«Результатом, конечно, недовольны. Хотелось победить. Прекрасные моменты были во втором тайме и у Ерохина, который не попал в створ, и у Дзюбы, который один на один вышел. Реализация... Надо забивать», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Уже во вторник (24 ноября) «Зениту» предстоит решающий матч в Лиге чемпионов. Если команда Семака проиграет в Риме «Лацио», то, скорее всего, потеряет почти все шансы на плей-офф.

В РПЛ пока все менее тревожно: «Зенит» набрал 31 очко и догнал ЦСКА во главе таблицы. Правда, у армейцев есть игра в запасе.

В следующем туре против «Арсенала» сине-бело-голубым не поможет Ярослав Ракицкий, который был удален с поля на 91-й минуте.

В последних пяти матчах РПЛ у Дзюбы 1+1.

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