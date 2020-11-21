В матче 15-го тура чемпионата России «Спартак» сыграл вничью с «Динамо». В первом тайме предпочтительнее смотрелись бело-голубые, которые не позволили красно-белым пробить в створ. Еще команды обменялись перекладинами, но без голов.

Во втором тайме дела пошли бодрее, а интригу в матче закрутил Дмитрий Скопинцев. На 79-й минуте защитник гостей мощно выстрелил в угол и наконец прошил Александра Максименко, который вновь поймал кураж.

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Казалось, у «Спартака» мало времени на спасение, но выручил Роман Зобнин, который в прошлой встрече команд так же забил. На этот раз полузащитник отличился после эффектного сольного прохода.

«Спартак» набрал 29 очков, сохранил третье место и отставание от «Зенита» в 3 очка.

У «Динамо» 27 баллов и четвертое место.

Последний раз бело-голубые обыгрывали «Спартак» в мае 2018 (5 матчей без побед).

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