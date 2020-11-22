Защитник ЦСКА Игорь Дивеев привлек внимание во время матча 15-го тура против «Сочи» и даже навлек на себя гнев болельщиков.

В матче сборной России против Сербии 21-летний футболист получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа со смещением. Несмотря на это, он попал в стартовый состав армейцев – и предполагалось, что будет играть в защитной маске. Вот в такой:

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Но Игорь появился на поле без маски и возмутил болельщиков этим риском. Вот как выглядит лента твиттера по поисковому запросу «Дивеев»:

«Понятно, что Дивеев давно на всю голову отбитый, но чтобы настолько...»

«Игорь Дивеев, надел маску, быстро!»

«Дивеев правда что ли без маски играет? Ты нам живой и здоровый нужен».

«А Дивеев бессмертный, что ли? Почему даже без маски-то».

«Дивеев в маске на разминке – страшно. Дивеев без маски в игре – страшно вдвойне».

«Почему Дивеев без маски? С какой стати, вы меня извините».

Возмущение болельщиков оказалось правильным – по носу Дивееву в игровом моменте плечом заехал Антон Заболотный. К счастью, обошлось без неприятных последствий.

ЦСКА и «Сочи» сыграли со счетом 1:1.

Армейцы снова вышли в лидеры РПЛ.

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